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إيران في أول تعليق على فوز بايدن: رحل الجبان ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-07T17:46:35+0000
إيران في أول تعليق على فوز بايدن: رحل الجبان ترامب

شفق نيوز/ أصدرت إيران أول تعليق على إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا في تغريدة على تويتر إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترامب".

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

وخسارة ترامب للسباق الإنتخابي تجعله أول رئيس لولاية واحدة منذ التسعينيات.


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