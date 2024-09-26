إيران عن اتهامها بمحاولة اغتيال ترامب: لا يستحق الرد

شفق نيوز/ ردت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، على اتهامات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، بالسعي لاغتياله، بمحاولتين فاشلتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان رسمي إن "اتهام طهران باستهداف مسؤولين أميركيين سابقين لا أساس له من الصحة".

وأضاف كنعاني، أن "مثل هذه الاتهامات مجرد جزء من أجواء الانتخابات في الولايات المتحدة، ولا تستحق حتى الرد".

وكان ترامب، قد قال أمس الأربعاء، إن إيران ربما كانت وراء أحدث محاولتين لاغتياله، وأضاف أنه إذا كان رئيسا وهددت دولة أخرى مرشحا للرئاسة لخاطرت "بتحويلها إلى ركام".

وذكر ترامب في فعالية بمصنع للأنابيب في مينت هيل بولاية كارولينا الشمالية: "نعلم بمحاولتين لاغتيالي، وقد تكون إيران متورطة فيهما أو لا، لكن من المحتمل أنها متورطة، لكنني لا أعرف حقا".