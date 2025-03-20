إيران عن رسالة ترامب: تضمنت فرصاً وتهديدات وسنرد عليها بالوقت المناسب

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران، تضمنت العديد من "الفرص" إلى جانب ما جاء فيها من تهديدات، مؤكداً أن رد بلاده سيأخذ بنظر الاعتبار جميع هذه التفاصيل.

وقال عراقجي مقابلة تلفزيونية، إن جواب طهران على رسالة ترامب سيأخذ جميع أبعادها سواء التهديد أو الفرص "لكننا لن نتفاوض بشكل مباشر إطلاقاً في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات. وسنرد على رسالة ترامب في الأيام المقبلة ونرسلها عبر القنوات المناسبة".

وأضاف "الرسالة في معظمها تهديدية، لكنها تدعي أيضاً أن هناك فرصاً. وسوف نرى أبعاد التهديد والفرصة".

وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت اليوم الخميس، أن طهران تدرس رسالة ترامب وسترد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، إن "باب التفاوض الدبلوماسي سيظل مفتوحاً إذا تم احترام آدابه".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت في وقت سابق بأن رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وبحسب موقع "أكسيوس"، ليس من الواضح ما إذا كانت مهلة الشهرين تبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من وقت بدء المفاوضات، ولكن إذا رفضت إيران مبادرة ترامب ولم تتفاوض، فإن فرص العمل العسكري الأمريكي أو الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية ستزداد بشكل كبير.

وقبل أسبوعين، كشف ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني يقترح فيها إجراء مفاوضات مباشرة.

وفي اليوم التالي، قال ترامب إن الولايات المتحدة "وصلت إلى اللحظات الأخيرة" مع إيران، مضيفاً "لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. سيحدث أمر ما قريباً جداً. من الأفضل التوصل إلى اتفاق سلام على الخيار الآخر، هذا الخيار سيحل المشكلة".

وسلم مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الرسالة قبل أيام قليلة إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، في اجتماع بأبو ظبي.

وفي اليوم التالي، سافر مستشار محمد بن زايد، أنور قرقاش، إلى طهران، وسلم الرسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وقالت المصادر لـ"أكسيوس" إن رسالة ترامب إلى خامنئي كانت "صارمة". فمن جهة، اقترحت إجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، لكنها من جهة أخرى حذرت من عواقب رفض إيران العرض ومواصلتها المضي قدما في برنامجها النووي.