إيران عن أحداث العراق ما بعد الانتخابات: شأن يخص شعب وأحزاب البلد

شفق نيوز / علقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، على الأحداث التي يشهدها العراق، منذ إعلان نتائج الانتخابات، فيما أشارت إلى أن هذا الأمر "شأن داخلي يخص شعب وأحزاب البلد".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده رحبت بإجراء الانتخابات في العراق، ورحبت بحقيقة أنها "شهدت انتخابات وفق إجراءات عملية متطورة، وهذا حدث سعيد".

وأضاف خطيب زاده، "بالطبع ما يحدث في العراق هو على المستوى الداخلي وهو متعلق بشعب وأحزاب هذا البلد، لكن ما يتعلق بإيران أننا نستخدم الانتخابات كخطوة تطورية في بناء علاقات دبلوماسية بين الدول".