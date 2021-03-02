إيران عن العودة للالتزام بالاتفاق النووي: ننتظر بايدن

شفق نيوز/ أكدت الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن أي تحركات هدامة من أطراف الاتفاق النووي، ستضر بالجهود الدبلوماسية، فيما أشارت إلى أنها بانتظار خطوات عملية من الرئيس الأميركي جو بايدن، بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن "أمام واشنطن خيار واحد وهو العودة إلى الاتفاق النووي، خصوصا بعد فشل سياسة الضغوط القصوى"، مؤكدا أن "لا حل للعودة إلى الاتفاق النووي سوى الدبلوماسية وإبداء حسن النوايا".

وأضاف ربيعي، أن "طهران مستعدة لدراسة أي مقترح منطقي للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن قبل أي مفاوضات، ينبغي أن تتأكد طهران من تطبيق واشنطن للاتفاق النووي".

ونوه إلى أن "الولايات المتحدة ما تزال تمتنع عن تطبيق القرار 2231، وإيران ما تزال بانتظار الخطوات العملية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

ولفت ربيعي، إلى أن "بلاده سترد بالشكل المناسب، على أي قرار ضدها في ختام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وخلص إلى القول إن "طهران مستعدة لاستئناف التزاماتها بالاتفاق النووي والعمل بالبروتوكول الإضافي في حال التزام الطرف المقابل".