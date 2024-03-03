إيران.. ضبط 4 أطنان من المخدرات في محافظة حدودية مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإيرانية، مساء الأحد، ضبط أكثر من 4 أطنان من مختلف أنواع المخدرات في محافظة أذربيجان الغربية الحدودية مع إقليم كوردستان.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية، رحيم جهانبخش، لوكالة مهر الإيرانية، وتابعته وكالة شفق نيوز: "في إطار مكافحة ظاهرة الإدمان والمخدرات الخطيرة في جميع أنحاء المحافظة، وبفضل الإشراف الاستخباري لضباط شرطة مكافحة المخدرات، تم تنفيذ العديد من العمليات واسعة النطاق".

وأوضح جهانبخش، أن العمليات نتج عنها "تفكيك 61 عصابة وشبكة لتهريب ونقل المخدرات، حيث تم اعتقال 297 مهربًا وأكثر من 2000 موزع وتاجر في هذا المجال".

وتابع: "بفضل جهود قوى الأمن على مدار الساعة، تم تطهير 219 نقطة ملوثة وجمع أكثر من 13 ألف مدمن من شوارع المدن وتسليمهم إلى مراكز إعادة التأهيل في جميع أنحاء المحافظة".

وأكد أنّه تم خلال هذه العمليات ضبط 4 أطنان و700 كيلوغرام من مختلف أنواع المخدرات في جميع أنحاء المحافظة، مطالبا أهالي المحافظة بـ"إبلاغ الشرطة في حالة ملاحظة أي مواد مشبوهة".