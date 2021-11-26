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إيران: شركاتنا ستشيد سداً في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-26T08:38:09+0000
إيران: شركاتنا ستشيد سداً في العراق

شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، يوم الجمعة، عزم شركات بلاده تشييد سد ومشاريع أخرى بينها ملعب رياضي، في العراق.

ولم يحدد المسؤول الإيراني، الرقعة الجغرافية للمشاريع المراد إنجازها داخل العراق، وإقليم كوردستان.

وقال صفري، خلال لقائه مع مدراء الشركات إن "هناك العديد من المشاريع التي تستطيع الشركات الايرانية تنفيذها في بلدان الجوار، منها بناء السدود، ومدّ الطرق، وإنشاء مصانع الصلب"، موضحاً أن "شركات إيرانية تعهدت ببناء سد وملعب وبعض المشاريع الإنشائية الأخرى في شمال العراق".

وأضاف أن "العمل جار لإيجاد حلول لمشكلات إصدار الضمانات المصرفية لهذه الشركات من قبل وزارة الصناعة والبنك المركزي".

وأعرب صفري، عن سعادته لـ"نمو الصادرات إلى بلدان الجوار بشكل جيد حتى الآن هذا العام، حيث سجلت نموا بنسبة 30 إلى 40 بالمائة"، معرباً في الوقت نفسه عن أمله بـ"تحقيق نمو بنسبة 70 بالمائة مع نهاية العام الحالي"، (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس 2022).

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