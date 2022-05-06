إيران: إسرائيل محاصرة من قبل المقاومة في لبنان والحشد في العراق والمناضلين باليمن

قال خطيب صلاة الجمعة المؤقت محمد حسن أبو ترابي، إن إسرائيل باتت محاصرة من قبل "المقاومة الاسلامية" في المنطقة.

وقال أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة بطهران: بالرغم من القيود اللاإنسانية التي فرضت على الأراضي المحتلة حضر أكثر من 200 ألف شخص صلاة الجمعة في القدس وهو أمر يبعث على الأمل ومؤشر على يأس أعداء الإسلام.

وأضاف أن "اليوم الصهاينة محاصرون في غزة وفي الضفة الغربية من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية والحشد الشعبي العراقي والمناضلين في اليمن وكذلك المقاومة الإسلامية والوضع اصبح مختلفا تماما وهذا المسار سيستمر للاجتثاث الكيان الصهيوني".