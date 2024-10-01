إيران: ردنا على إسرائيل أنتهى وإن عدتم عدنا

شفق نيوز/ أكدت إيران أن الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت مزيدا من التصعيد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع "إكس" إن إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة إسرائيل وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".

في سياق متصل حذّرت إيران فجر الأربعاء من أيّ تدخّل عسكري مباشر على أراضيها دعما لإسرائيل.

وقالت رئاسة أركان القوات المسلّحة الإيرانية في بيان أوردته وكالة "فارس" للأنباء إنّه "إذا حدث تدخّل مباشر من قبل دول داعمة للكيان في العدوان والهجوم على إيران، فإن مراكزها ومصالحها في المنطقة ستواجه بدورها هجوما قويا" من جانب إيران.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دعت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة" لمنع التهديدات المحدقة بالسلام والأمن الإقليميين.

وأطلق الحرس الثوري على عملية الهجوم على إسرائيل بـ"الوعد الصادق الثانية"، وذلك بعد عملية "الوعد الصادق" الأولى، التي استهدفت إسرائيل في الـ13 من شهر نيسان/أبريل الماضي.

وكشفت تقارير صحفية إيرانية، مساء الثلاثاء، أن الصواريخ التي استخدمها الحرس الثوري في هجومه على إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، والعميد في الحرس عباس نيلفروشان، هي من طراز "فتاح 1".