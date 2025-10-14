إيران رداً على دعوة ترمب للحوار: واشنطن تنتهج سلوكاً عدائياً وإجرامياً

شفق نيوز- طهران

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحوار، واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع طهران.

وانضمت الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو الماضي إلى إسرائيل في قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي.

وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وأكد الرئيس الأميركي، أمس الاثنين، في كلمة أمام الكنيست أنه يريد اتفاق سلام مع طهران بعدما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل لشن ضربات على مواقع نووية في إيران في وقت سابق من هذه السنة.

وقال ترمب: "سيكون رائعا التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران"، مضيفا "ألن يرضيكم هذا؟ ألن يكون ذلك جميلا أظن أنهم يريدون ذلك أيضا".

وتابع: "نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح: "لو امتلكت إيران السلاح النووي لما شعرت الدول العربية بالارتياح لإبرام الاتفاق الذي لدينا الآن".