إيران: دفاعنا عن الحكومة العراقية خير مثال على سياسة حسن الجوار

شفق نيوز / أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، يوم الأحد، أن بلاده سترد بشکل ساحق وحازم على أي نوع من التهديد و الطموحات التوسعية، فيما أشار إلى أن الدفاع عن العراق وشعبه خير مثال على سياسة حسن الجوار.

وقال نيكزاد، رداً على بيان مجلس تعاون دول الخليج: "لطالما أثبت النظام الإيراني أنه صديق وداعم لجيرانه وأن دفاع الأمة الإيرانية عن حكومة وشعب العراق خلال الهجوم الوحشي لداعش على هذا البلد، هو خير مثال على سياسة الإحسان تجاه الجيران".

وأضاف: "لكن بينما نكون رحيمين بجيراننا، سنرد بشكل ساحق وحازم على أي نوع من التهديد"، مردفاً بالقول: "نريد جيرانا مزدهرين وآمنين، لكن إذا رأينا طموحات مفرطة، مثل دعم المجموعات المسلحة غرب البلاد، فسيكون رد إيران قويا ومقتدرا".

ورحب المسؤول الإيراني، بـ"ارتفاع معدل التبادلات الاقتصادية مع دول الجوار"، مؤكداً أن بلاده "لا تتدخل في شؤون دول الجوار الداخلية، كما أنها لا تجامل أي دولة حول وحدة الأراضي الإيرانية".