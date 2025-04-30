إيران.. خسائر مالية غير مسبوقة جراء انفجارات ميناء رجائي

شفق نيوز/ قدرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، خسائر انفجارات ميناء رجائي بنحو أربعة مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

ونقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية عن دراسة أكاديمية، أن "الأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط في هذا الميناء تبلغ نحو 324 ألف مليار تومان، أي ما يعادل أكثر من أربعة مليارات دولار بسعر صرف قدره 80 ألف تومان للدولار الواحد".

وأشارت الدراسة إلى أن "ميناء رجائي يمثل ما نسبته 60% من التجارة البحرية الإيرانية، ويتولى إدارة أكثر من 53% من إجمالي عمليات الشحن والتفريغ في البلاد، مما يجعله الشريان الحيوي الأهم في البنية التجارية الإيرانية".

وبحسب الدراسة، فإن "70% من واردات إيران و30% من صادراتها غير النفطية تمر عبر الموانئ، مما يجعل توقف ميناء رئيسي مثل رجائي مؤثراً بشكل مباشر"، موضحة أن "الانفجارات والحرائق التي حدثت في الميناء الذي يعد أحد أهم الموانئ التجارية في إيران، ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات والبضائع المخزنة".

وأشارت إلى أنه "بحسب تحليلات اقتصادية محلية، فإن تفاقم الأضرار ناجم عن تكدّس آلاف الحاويات المحملة بالمواد الأولية والبضائع الإستراتيجية في أرصفة الميناء، نتيجة سياسات جمركية ونقدية غير فعالة أدت إلى احتجاز هذه الشحنات لعدة أشهر، ما جعلها عرضة كاملة للحريق".

ولفتت إلى أن "توقف الميناء لمدة 90 يوماً سيترك أثراً كارثياً على سلاسل الإنتاج الوطنية، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيميائية، والبتروكيمياويات، وصناعة السيارات، والمنتجات الغذائية، حيث قُدّرت الخسائر في بعضها بآلاف المليارات من التومانات (العملة المحلية)".