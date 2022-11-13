سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران.. حريق كبير في مصنع للزيوت بوسط البلاد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-13T11:03:23+0000
إيران.. حريق كبير في مصنع للزيوت بوسط البلاد

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات في مدينة مباركة الصناعية في أصفهان بوسط إيران، مما يثير مخاوف من احتمال امتداد الحريق للمنطقة الصناعية، وفقا لـ "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المدينة "ألسنة اللهب مرتفعة وممتدة، ونأمل في احتوائها خلال الساعتين التاليتين عن طريق فرق الإنقاذ".

وقال مسؤول إدارة الأزمات في إقليم أصفهان لتسنيم إن الحريق لم يؤد إلى سقوط قتلى، مضيفا أن 20 فرقة إنقاذ وإطفاء أُرسلت لمنع امتداد الحريق إلى وحدات إنتاج أخرى.

related

تلفزيون ايراني: وفيات كورونا ارتفع لـ84 شخصا والفيروس ضرب 15 محافظة

Date: 2020-02-26 15:04:20
تلفزيون ايراني: وفيات كورونا ارتفع لـ84 شخصا والفيروس ضرب 15 محافظة

الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران بعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان

Date: 2021-03-10 18:30:51
الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران بعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان

اسرائيل تطرح بديلا عن الاتفاق النووي مع إيران

Date: 2022-03-31 15:33:31
اسرائيل تطرح بديلا عن الاتفاق النووي مع إيران

إيران: اعمال الشغب شهدت احراق 731 مصرفا و محاولة تفجير اكبر مستودع للبنزين

Date: 2019-11-27 08:46:49
إيران: اعمال الشغب شهدت احراق 731 مصرفا و محاولة تفجير اكبر مستودع للبنزين

المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

Date: 2021-01-27 16:28:08
المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

بدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

Date: 2021-05-11 05:03:50
بدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران

لافروف يناقش في طهران "الصفقة النووية"

Date: 2022-06-22 16:54:42
لافروف يناقش في طهران "الصفقة النووية"

ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريبا"

Date: 2019-06-20 19:24:45
ترمب عن ضرب إيران: "ستعرفون قريبا"