إيران.. حريق كبير في مصنع للزيوت بوسط البلاد

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات في مدينة مباركة الصناعية في أصفهان بوسط إيران، مما يثير مخاوف من احتمال امتداد الحريق للمنطقة الصناعية، وفقا لـ "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المدينة "ألسنة اللهب مرتفعة وممتدة، ونأمل في احتوائها خلال الساعتين التاليتين عن طريق فرق الإنقاذ".

وقال مسؤول إدارة الأزمات في إقليم أصفهان لتسنيم إن الحريق لم يؤد إلى سقوط قتلى، مضيفا أن 20 فرقة إنقاذ وإطفاء أُرسلت لمنع امتداد الحريق إلى وحدات إنتاج أخرى.