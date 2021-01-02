إيران تأمل من ترامب عدم القيام بأي فعل سيء لحين رحيله

شفق نيوز/ أعرب كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى الإيراني، عن أمله بألا تقدم الإدارة الأميركية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على أي فعل سيء عند رحيلها، لحين تسليم السلطة للرئيس الجديد، جو بايدن.

وقال كبير المستشارين اللواء يحيى رحيم صفوي، في تصريح للتلفزيون الايراني الرسمي، تابعته وكالة شفق نيوز: "نأمل ألا يحدث شيء سيء حتى رحيل حكومة ترامب الخبيثة، رغم أن انتقامنا للشهيد سليماني سيبقى قائما وقويا على المدى الطويل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من أننا سنتحرك في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وهي في حالة دفاع"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تكون بادئة للحرب في أي وقت، لكننا لدينا استعدادنا العسكري الكامل".

وأكد صفوي أن "القوات المسلحة الإيرانية ترصد جميع التحركات الأميركية في المنطقة، من البحر المتوسط إلى بحر عمان إلى البحر الأحمر إلى المحيط الهندي وحتى في الدول المجاورة وهي جاهزة للرد في أي وقت".

وتابع كبير المستشارين "لا يجب أن نعتبر أن القوات الأميركية ضعيفة وغير قادرة لكن القوات الأميركية في المنطقة ضعيفة وهي تحت إشرافنا".