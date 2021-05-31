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إيران تأمل التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-31T18:47:02+0000
إيران تأمل التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن المحادثات مع السعودية مستمرة في أجواء إيجابية، ومن المؤمل التوصل إلى تفاهم مشترك.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي في طهران، إن "المحادثات بين إيران والسعودية تتواصل في أجواء جيدة" من دون أن يحدد على أي مستوى أو مكانها.

وأضاف "المحادثات استمرت في جو جيد، ونأمل أن تتوصل هذه المحادثات إلى تفاهم مشترك بين إيران والسعودية".

وقطعت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية في أوائل العام 2016 وتبادلتا لسنوات اتهامات بزعزعة استقرار الشرق الأوسط. لكن البلدين المجاورين أعادا إحياء المحادثات منذ أبريل بفضل وساطة عراقية.

وكانت طهران قد رحبت في نهاية نيسان الماضي بـ"تغيير لهجة" السعودية بعد تصريحات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان،  اعتبرتها تصالحية قال فيها إنه يتمنى إقامة "علاقات جيدة ومميزة" مع إيران.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في 19 مايو لوكالة فرانس برس إن المحادثات مع طهران هي في مرحلة "استكشافية" مضيفا "نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار".

وردا على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 18 يونيو على السياسة الإقليمية لطهران، اعتبر بن فرحان أن هذا التأثير سيكون ضئيلا ذلك أن السياسة الخارجية يقررها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

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