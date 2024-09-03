إيران تؤكد غرق إحدى باخراتها في مياه الكويت ومصرع 3 من طاقمها

شفق نيوز/ أكد المدير العام للسلامة والحماية البحرية في هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية ناصر بسنده، يوم الثلاثاء، غرق الباخرة الإيرانية "آراباختر 1" في المياه الكويتية.

وأشار "ناصر بسنده" وفقاً لما نشرته "قناة العالم" الى ان "عملية البحث والإنقاذ منذ اللحظات الأولى وبعد تلقي خبر الحادثة بعد ظهر يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر في إطار تبادل المعلومات والتعاون بين مركز عمليات البحث والإنقاذ البحري في إيران والكويت".

واضاف انه وبعد التنسيق اللازم بين مراكز البحث والإنقاذ البحري في البلدين، تمت في الكويت جهود ومشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية لتسريع عملية إنقاذ طاقم الباخرة الذي يضم 6 أفراد، إيرانيين وهنود".

ولفت الى "العثور على ثلاث جثث حتى الآن".