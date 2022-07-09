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إيران تؤكد على أهمية "الدبلوماسية الحدودية" مع العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-09T16:06:46+0000
إيران تؤكد على أهمية "الدبلوماسية الحدودية" مع العراق

شفق نيوز/ اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني، العميد احمد علي كودرزي، يوم السبت، على أهمية تعزيز "الدبلوماسية الحدودية" بين إيران والعراق لتأمينها وتسهيل ظروف تنقل الزوار للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال كودرزي في تصريح نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، إن التنسيق القائم بين إيران والعراق لتعزيز أمن الحدود المشتركة والاستعدادات من أجل توفير الخدمات لزوار الاربعين هذا العام.

وبين ان قيادة قوى الامن الداخلي سخرت جل طاقاتها والامكانيات المتوفرة لديها في هذا السياق.

واضاف ان حرس الحدود الايراني وضع خططاً مناسبة بهدف توفير كامل الخدمات للزوار الذين سيتوجهون الى العراق للمشاركة في مراسم الاربعين هذا العام، ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات الحدودية وإقامة المواكب وتأمين الحدود المشتركة والتعاون الدبلوماسي مع قوات الحدود العراقية.

ولفت كودرزي، الى ان التنسيق الحدودي في هذا السياق، جرى على ارفع المستويات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق.

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