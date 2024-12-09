إيران تؤكد: المقاومة لن تتوقف حتى لو خرجت سوريا من المحور

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الإثنين، إنه لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن مسار "المقاومة" سيتوقف عندما تخرج سوريا من "المحور".

وأضاف عراقجي في تصريحات صحافية، أنه "لم يكن لدى حكومة الأسد سوى القليل من المرونة والسرعة في اتجاه إقامة حوار سياسي مع المعارضة".

وأشار الى ان "عجز الجيش السوري عن التصدي كان مفاجئاً"، مبيناً أنه "عندما التقى بالأسد اشتكى من سلوك جيشه".

جدير بالذكر أن سوريا في نظام بشار الأسد، كانت إحدى دول "محور المقاومة" والذي تتزعمه إيران ويضم "العراق واليمن ولبنان واليمن وفلسطين"، بحسب ما يقوله القادة الايرانيون دائماً.

في السياق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن "عراقجي أخبر الأسد الأسبوع الماضي في دمشق أن وضع إيران لا يسمح بإرسال قوات لدعمه".

ولفتت الصحيفة إلى ان "الاتهامات بين طهران ونظام الأسد تصاعدت وسط اتهامات بتسريب معلومات عن القادة الإيرانيين بسوريا".