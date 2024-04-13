إيران تؤكد: الحرس الثوري يشن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف إسرائيلية

شفق نيوز/ أكد التلفزيون الإيراني مساء السبت أن الحرس الثوري بدأ يشن هجمات واسعة النطاق عبر طيران مسير ضد أهداف إسرائيلية.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني كتب المرشد الإيراني علي خامنئي في تدوينة خاصة: "سيتم معاقبة النظام الشرير".

من جانبه قال الحرس الثوري حول هجومه:" رداً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق أطلقنا عشرات المسيّرات والصواريخ في اتجاه أهداف إسرائيلية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أكد بدء هجوم عبر مسيرات إيرانية صوب إسرائيل، وقال إن وقت وصولها قد يستغرق ساعات.

وقال هغاري في كلمة له: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من دخول أراضي إسرائيل، إذا لم ننجح - سيتم تنشيط صفارات الانذار".

وفي غضون ذلك؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الحديث عن بدء الهجوم الإيراني؛ إن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، دفاعيًا وهجوميًا".

واتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية، وسط ترقب إسرائيلي للهجوم الإيراني الذي جاء رداً على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.