سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-07T09:30:01+0000
إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الاثنين، ان طهران مستعدة للعودة الى التزاماتها بالاتفاق النووي، شريطة وفاء الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بالتزاماتها هي الاخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام ايرانية: "من الخطأ أن تعتقد أوروبا أنه يمكنها اتباع سياسة الضغط الأقصى الذي استخدمه نظام ترامب بأشكال أخرى".

واضاف "إذا عادت أوروبا والولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهما بالكامل تجاه الاتفاق النووي، ستعود إيران إلى التزاماتها تجاه هذا الاتفاق".

واشار زاده الى أن موقف إيران من الاتفاق النووي لم يتغير "وسنواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يحدث خطأ كبير أو نرى تحركًا استراتيجيًا من الجانب الآخر ضدنا".

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد اعرب عن أمله بإعادة إطلاق الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران حول ملفها النووي في إطار شامل.

وكان بوريل قد تحدث الثلاثاء الماضي هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في محاولة لردع طهران عن تنفيذ توصيات برلمانها برفع معدلات تخصيب اليورانيوم والمضي قدما بانتهاك مضامين الاتفاق.

ويرى مراقبون ان المجتمع الدولي ينتظر تولي بايدن للسلطة، لمعرفة السياسية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، مؤكدين أن أوروبا متفائلة بإمكانية إنقاذ الاتفاق، لذلك تحاول تمهيد الأمر مع طهران.

 

 

related

ألمانيا تقدم مقترحاً جديداً بشأن الإتفاق النووي الإيراني

Date: 2020-12-04 13:23:04
ألمانيا تقدم مقترحاً جديداً بشأن الإتفاق النووي الإيراني

إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

Date: 2019-09-07 08:58:34
إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

Date: 2019-09-07 12:05:16
مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

Date: 2019-09-09 15:53:07
الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

أول رد إماراتي على أنباء اختفاء ناقلة نفط في المياه الإيرانية

Date: 2019-07-16 19:14:59
أول رد إماراتي على أنباء اختفاء ناقلة نفط في المياه الإيرانية

إيران تعلن إنتاج عقار يسهم في معالجة كورونا

Date: 2020-08-24 09:28:55
إيران تعلن إنتاج عقار يسهم في معالجة كورونا

أميركا مستعدة للحوار مع إيران "دون شروط مسبقة"

Date: 2019-06-02 16:16:28
أميركا مستعدة للحوار مع إيران "دون شروط مسبقة"

امريكا: ايران مستمرة في تهريب الاسلحة للحوثيين في اليمن

Date: 2020-02-20 06:57:06
امريكا: ايران مستمرة في تهريب الاسلحة للحوثيين في اليمن