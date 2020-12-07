إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الاثنين، ان طهران مستعدة للعودة الى التزاماتها بالاتفاق النووي، شريطة وفاء الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية بالتزاماتها هي الاخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام ايرانية: "من الخطأ أن تعتقد أوروبا أنه يمكنها اتباع سياسة الضغط الأقصى الذي استخدمه نظام ترامب بأشكال أخرى".

واضاف "إذا عادت أوروبا والولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهما بالكامل تجاه الاتفاق النووي، ستعود إيران إلى التزاماتها تجاه هذا الاتفاق".

واشار زاده الى أن موقف إيران من الاتفاق النووي لم يتغير "وسنواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يحدث خطأ كبير أو نرى تحركًا استراتيجيًا من الجانب الآخر ضدنا".

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد اعرب عن أمله بإعادة إطلاق الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران حول ملفها النووي في إطار شامل.

وكان بوريل قد تحدث الثلاثاء الماضي هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في محاولة لردع طهران عن تنفيذ توصيات برلمانها برفع معدلات تخصيب اليورانيوم والمضي قدما بانتهاك مضامين الاتفاق.

ويرى مراقبون ان المجتمع الدولي ينتظر تولي بايدن للسلطة، لمعرفة السياسية الأمريكية الجديدة تجاه إيران، مؤكدين أن أوروبا متفائلة بإمكانية إنقاذ الاتفاق، لذلك تحاول تمهيد الأمر مع طهران.