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إيران تُصعد من نشاطها النووي بتركيب أجهزة متطورة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-04T14:56:52+0000
إيران تُصعد من نشاطها النووي بتركيب أجهزة متطورة

شفق نيوز/ كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الجمعة، أن إيران أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة أنها تعتزم تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2 إم المتطور في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وذكرت الوكالة في تقرير، اطلعت عليه وكالة رويترز، ان "إيران أخبرت الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة".

وأشارت إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه المستخدم بالفعل في التخصيب هناك.

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض، وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم.

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