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إيران تؤشر "ظروفاً جيدة" للتعاون مع السعودية وتتهم أمريكا بـ"المخادعة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-24T08:20:39+0000
إيران تؤشر "ظروفاً جيدة" للتعاون مع السعودية وتتهم أمريكا بـ"المخادعة"

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إن الظروف "مهيئة" لإجراء مفاوضات مع السعودية، فيما اشارت الى ان الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى سلوكاً "مخادعاً".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أن "الظروف مهيئة لإجراء مفاوضات مع السعودية وبإمكان البلدين التعاون في مجالات عدة في حال نجحت المفاوضات".

وبشأن المفاوضات بين ايران وامريكا، اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الى ان "واشنطن ترسل رسائل عبر وسائط متعددة وتعلن عن رغبتها بمواصلة المفاوضات"، مضيفا انها "تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكن لا تريد أن تدفع ثمن هذه الخطوة".

وبين ان "واشنطن تتبنى سلوكا مخادعا وترسل رسائل لإيران بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار"، لافتا الى ان "واشنطن تكرر أخطاءها السابقة عبر دعمها لأعمال الشغب في إيران".

على صعيد آخر أشار التلفزيون الرسمي الايراني الى اعتقال 10 أشخاص يعملون لصالح إسرائيل في محافظة أذربيجان الغربية.

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