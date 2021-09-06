إيران تُذكر: دفاعاتنا المحلية دمرت 652 مقاتلة وطائرة عراقية

شفق نيوز / أكد مساعد الشؤون التنسيقية، لقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد أبو الفضل سبهري راد، يوم الاثنين، مراقبة الحدود الجوية للبلاد وجميع الرحلات العادية وغير التقليدية تخضع لإشراف ورقابة قوات الدفاع الجوي "مع أنظمة محلية.

وتم فصل الدفاع الجوي عن القوات الجوية للجيش الإيراني، في1 أيلول 2008 بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، حيث سيطرت على العمليات التشغيلية لجميع وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضح سبهري راد، أن "هذه القوات اثبتت أنها قادرة على الصمود أمام التهديدات والعقوبات وسجل قفزة دراماتيكية ونموذجية في تاريخ الدفاع الجوي."

وذكّر أن "الدفاع الجوي كان قادرًا على ادارة ساحة المعركة الجوية للبلاد بأكملها في 8 سنوات من الدفاع المقدس (الحرب العراقية - الإيرانية) بحيث لم يتم إغلاق أي مطار أثناء الحرب وتم توفير الأمن والسلامة لأكثر من مليوني رحلة جوية خلال الحرب".

وأضاف سبهري راد: "خلال الحرب اكتشف الدفاع الجوي أكثر من 48 ألف طائرة ودمرت 652 مقاتلة وطائرة للنظام البعثي العراقي" .

وأكد "إيران ستواجه أي معتد وفقا لمبدأ الدفاع المشروع كما أكدت عليه مرات عديدة، وننصح الأعداء بالتصرف بحكمة وعدم اجتياز خطوط إيران الحمراء".