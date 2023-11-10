إيران: توسيع نطاق الحرب "لا مفر منه"

شفق نيوز / رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمراً "لا مفر منه" مع تزايد حدة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الخميس، قال عبد اللهيان: "نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاقها الآن أمراً لا مفر منه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب الوكالة الإيرانية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن بعض المبادرات المقترحة لوقف "محتمل" لإطلاق النار.

وتكثفت مؤخراً الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق وسوريا، إذ بلغت حصيلة الهجمات 46 هجوماً وفق تصريحات مسؤولي البنتاغون، منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، إثر هجوم غير مسبوق للحركة على غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتحمّل الولايات المتحدة جماعات مدعومة من إيران مسؤولية الهجمات، وتقول إن المسؤولية النهائية تقع على طهران التي تنفي ذلك قائلة إن الجماعات الضالعة في الهجمات تفعل ذلك من تلقاء نفسها، بحسب وكالة "رويترز".

في حين أشار المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران أو وكلاءها في المنطقة يعتزمون التعجيل بنشوب صراع يتجاوز حرب إسرائيل مع حركة "حماس" الفلسطينية.