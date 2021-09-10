إيران توجه رسالة بشأن الزيارة الأربعينية في العراق

شفق نيوز / وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أنير عبد اللهيان، يوم الجمعة، رسالة إلى الزوار الإيرانيين الراغبين بالتوجه إلى العراق، لأداء الزيارة الأربعينية.

وكتب عبد اللهيان، في تدوينة له على صفحته في "أنستغرام"، أن "المشاورات مع المسؤولين العراقيين والجهود مستمرة على قدم وساق لزيادة ايفاد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر الحدود البرية والجوية إلى مدينة كربلاء المقدسة مع الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية".

وأضاف أن "المواطنين الأعزاء يعلمون بأن هذا العام وبسبب القيود الجادة المفروضة لمنع انتشار كورونا وضرورة الحفاظ على صحة الزوار، تتعذر إقامة المسيرة المليونية لزيارة الأربعين داخل العراق بل وحتى الزيادة في عدد الزوار مصحوبة بقيود كبيرة".