إيران تواصل "استياءها" من خليجي البصرة وتطالب بـ"تحقيق جاد" مع رئيس الفيفا

شفق نيوز/ استنكر وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد رضا سجادي، يوم الاثنين، ما أسماه بـ"تحريف" اسم بطولة الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة العراقية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سجادي، طالب بإجراء "تحقيق جاد بشأن تحريف الاسم التاريخي للخليج الفارسي في مباريات كرة القدم للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي واستخدام اسم مزيف على الصفحة الافتراضية المنسوبة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو".

وأدان الوزير الإيراني "هذا التحريف"، وطالب اتحاد الكرة الإيراني باتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع الاحتجاج الرسمي والمتابعة القانونية على جدول الأعمال في أسرع وقت ممكن.

ولم يكتف الوزير بهذا الاحتجاج بل قام بتعيين مكتب الشؤون الدولية بوزارة الرياضة والشباب كوكيل خاص للتحقيق والمتابعة في هذه القضية بمحورية اتحاد الكرة.

ومنذ انطلاق بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة العراقية يوم الجمعة السادس من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أبدت إيران اعتراضها واحتجاجها على تسمية البطولة الرسمية والمعتمدة منذ انطلاق أولى نسخها في العام 1970 تحت مسمى "بطولة الخليج العربي"، وهو ما أثار استياءً عراقياً شعبياً ورياضياً وسياسياً.

واعترض الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على تسمية البطولة باسم "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، كما قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص.

ويوم أمس الأحد، هاجم البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" وذلك على خلفية تصريحات بشأن بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25، ذكرا فيها مفردة "الخليج العربي" والتي تعترض عليها إيران بشدة.

وهو ما رآه البعض أنها محاولة من إيران إلى دفع الجماهير العراقية للرد على هذا الاستفزاز بهتافات قد تحمل طابعاً سياسياً مناوئاً لإيران خلال مباراة المنتخب العراقي ونظيره السعودي والتي ستنطلق مساء اليوم الاثنين.