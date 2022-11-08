"إيران تهدد صحافيين اثنين في بريطانيا بالقتل"

شفق نيوز/ تلقى صحفيان إيرانيان يعملان في قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تهديدات بالقتل من طهران حسبما أفادت المجموعة المالكة للقناة، الاثنين.

وكتبت "فولانت ميديا" Volant Media في بيان أن "الصحفيين الإيرانيين البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة تلقيا تهديدات بالقتل من الحرس الثوري".

وبحسب المجموعة تلقى الصحفيان "تحذيرات وتهديدات ذات مصداقية" الأمر الذي دفع شرطة لندن إلى "إبلاغ الصحفيين رسميا بأن هذه التهديدات تشكل خطرا داهما وموثوقا وكبيرا على حياتهما وافراد أسرتيهما".

وقالت شرطة لندن في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس إنها "لا تعلق على قضايا أمنية تتعلق بأفراد محددين".

وبحسب "فولانت ميديا" "أبلغت شرطة لندن مباشرة صحفيين آخرين في القناة نفسها بهذه التهديدات".

ونقل البيان عن متحدث باسم القناة قوله "إنها تهديدات صادرة عن دولة بحق صحفيين في المملكة المتحدة".

وتغطي القناة على وجه الخصوص التظاهرات التي اندلعت في إيران منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) الشابة الكوردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق لمخالفة قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية ولا سيما ارتداء الحجاب.

وقمعت الاحتجاجات - التي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ ثلاث سنوات - بشكل دموي حيث قتل نحو 200 شخص وفقا لتعداد لمنظمة غير حكومية مقرها خارج إيران.

AFP