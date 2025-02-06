إيران تهدد إسرائيل بـ"رد قاس" على أي هجوم يستهدف "النووي"

شفق نيوز/ هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الخميس، إسرائيل بردود "قاسية وغير متوقعة" إذا استهدفت المراكز النووية الإيرانية.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أكد سلامي أن إيران على دراية بالتهديدات التي تواجهها منذ سنوات، وأنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مشددًا على أن أي محاولة للاعتداء على المصالح الوطنية الإيرانية ستواجه ردًا حازمًا.

وأشار إلى أن إيران أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مستشهدًا بالإنجازات الأخيرة التي تعكس قدرة إيران والحرس الثوري.

وعلق على فترة رئاسة ترامب، قائلًا إن "الرئيس الأمريكي أدرك القوة الحقيقية لإيران، مؤكدًا أن إيران لم تضعف، بل زادت قوتها، وهو ما أصبح واضحًا للجميع" وفق تعبيره.

وأكد أن "الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تدركا أنه في صراع مثل المصارعة، يتعرف كل خصم على قوة الآخر بشكل أفضل عندما يتواجهان بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن ترامب توصل إلى هذا الفهم خلال فترة رئاسته" بحسب تقديره.