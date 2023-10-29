إيران تهدد إسرائيل بانضمام أطراف أخرى مع حماس في معركتها

شفق نيوز/ هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، من انضمام أطراف أخرى إلى جانب حركة حماس رداً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال رئيسي في تغريدة على موقع "أكس" (تويتر سابقاً) إن "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك".

وأضاف "واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل".

وتدعم إيران حركة حماس التي تخوض حربا مع إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عندما نفذت هجوماً غير مسبوق على هذا البلد الذي رد بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أوضح رئيسي أن "إيران تعتبر أن من واجبها دعم محور المقاومة" الذي يضم فصائل مسلحة مثل حماس وحزب الله في لبنان.

وأضاف "لكن فصائل المقاومة مستقلة في آرائها وقراراتها وتصرفاتها".

وحملت واشنطن إيران جزءاً من المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت قوات أميركية في العراق وسوريا في الأيام الأخيرة وأدت إلى إصابة نحو عشرين جندياً بجروح.

وبعث الرئيس جو بايدن برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يحذره فيها من أي هجمات أخرى تستهدف قواته.

وحذر رئيسي في المقابلة مع القناة القطرية من أن "الولايات المتحدة تعرف جيداً قدراتنا العسكرية وتعلم أنه من المستحيل هزيمتها".

وأشادت إيران "بنجاح" الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكنها أكدت أنها لم تشارك فيه.

ومنذ هذا الهجوم، قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية.

وتؤكد حماس التي تسيطر على غزة منذ عام 2007، أن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في القصف الإسرائيلي.

ورأى رئيسي ان "الدول التي لا تدعم الفلسطينيين، ينبغي أن تبرر عدم دفاعها عن الذين يُقتلون خلال الدفاع المشروع عن بلادهم وأرضهم".