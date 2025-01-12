إيران تهدد إدارة ترامب الجديدة بصراع عسكري طويل الأمد

‎شفق نيوز/ حذرت إيران، يوم الأحد، الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، من الوقوع في أخطاء استراتيجية، كما هددت بصراع عسكري طويل الأمد، وذلك مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

‎وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، "احذروا، لا ترتكبوا أخطاء استراتيجية أو تقوموا بحسابات خاطئة"، دون أن يذكر ترامب بشكل مباشر.

‎وبحسب سلامي، ربما يعتقد "العدو" أن إيران ضعفت، لكنه أشار إلى أن البلاد تتمتع بقدرة عسكرية متطورة وجاهزة لما أسماه بـ "المعارك الكبرى والطويلة ضد العدو وحلفائه في المنطقة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، السبت.

‎وعلى الرغم من هذه التصريحات، يعتقد الخبراء أن إيران في وضع ضعيف، لا سيما بعد التطورات في لبنان وتغير السلطة في سوريا، علاوة على المعاناة من مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة.

‎وقد أجبرت أزمة الطاقة والتلوث الهوائي الحاد الحكومة على إغلاق المدارس والجامعات والبنوك والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة.

‎ويخشى الخبراء أن تصبح الأوضاع أكثر تعقيدا بعد تولي ترامب منصبه، حتى أن البعض بات يعتقد أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران قد يصبح أكثر احتمالا.

‎ومن أجل تجنب إثارة الذعر بين السكان، تبرز إيران علنا تطوير لوجستياتها العسكرية للحفاظ على صورتها كقوة في المنطقة.