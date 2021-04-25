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إيران تهدد بالانسحاب من مفاوضات فيينا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-25T15:49:22+0000
إيران تهدد بالانسحاب من مفاوضات فيينا

شفق نيوز/ أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، أن بلاده ستنسحب من المباحثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا، إذا كان الهدف منها استهلاك الوقت.

وقال عراقجي، وبعد إفادة قدمها إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حول مفاوضات فيينا، إن "سننسحب من هذه المفاوضات اذا لم نلمس جدية الطرف الآخر"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف "أمامنا بعض التحديات ولا يمكنني التنبؤ من الآن ما إذا كنا سنجتازها"، لافتا إلى أن "موقف طهران واضح وصريح للغاية، وهو ضرورة رفع العقوبات أولا، والتأكد من ذلك قبل العودة الى التزاماتنا المنصوصة في إطار الاتفاق النووي".

وأشار عراقجي إلى أن "إيران رفضت رسميا مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي وخطوة بخطوة، ولم يعد هذا الموضوع مطروحا على طاولة النقاش في فيينا"، مؤكدا أنه "تم التوصل لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات".

وبين أنه "لا تزال هناك قضايا معقدة يعملون عليها، تتعلق برفع عقوبات عن أشخاص وهي أكثر من 1500 عقوبة".

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