إيران تنأى بنفسها عن استهداف القوات الامريكية بالعراق وسوريا

شفق نيوز/ نفى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، يوم السبت، إعطاء تعليمات من طهران للفصائل المسلحة الموالية لها باستهداف القوات الاميركية في العراق وسوريا.

وقال عبداللهيان في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، إن "جبهات جديدة ستفتح ضد الولايات المتحدة إذا حافظت على دعمها المطلق لإسرائيل"، مبينا ان "الغزو البري لقطاع غزة ستكون له عواقب وخيمة على إسرائيل".

وأضاف، "ننفي إعطاء إيران تعليمات لجماعات بسوريا والعراق باستهداف القوات الأمريكية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، "لم نرسل قوات جديدة إلى سوريا أو أجزاء أخرى بالمنطقة لكننا لا نكتفي بالمراقبة".

يشار الى ان القواعد الامريكية في العراق وسوريا تعرضت لاكثر من 10 عمليات استهداف خلال الايام الماضية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.