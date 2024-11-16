إيران تنفي مزاعم اللقاء مع ماسك

شفق نيوز/ نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، بصورة "قاطعة" حصول أي لقاء بين رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك وسفيرها لدى الأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن "استغرابه" لنقل وسائل إعلام هذا الخبر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بأن ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التقى الإثنين السفير أمير سعيد إيرواني سعيا إلى "تخفيف التوتر" بين طهران وواشنطن.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تسمهما، أن اللقاء الذي عقد الإثنين في مكان سري لأكثر من ساعة كان "إيجابيا".

وأكد بقائي أن إيران "تنفي قطعا مثل هذا اللقاء وتبدي استغرابها إزاء التغطية الإعلامية الأميركية"، بحسب "إرنا".

وانقسم الإعلام الإيراني السبت حول اللقاء، بين اعتباره "خطوة إيجابية" أو "خيانة"، مع الدعوة إلى عدم المبالغة في قراءة أبعاده.