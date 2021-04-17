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إيران تنفي حصول إسرائيل على وثائق سرية عن برنامجها النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-17T13:47:01+0000
إيران تنفي حصول إسرائيل على وثائق سرية عن برنامجها النووي

شفق نيوز/ نفت السلطات الإيرانية، يوم السبت، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول حصوله على وثائق سرية عن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني، محسن رضائي، إن حديث نتنياهو عن وثائق سرية إيرانية مجرد سلوك استعراضي للاستهلاك الداخلي في السجالات الحزبية داخل إسرائيل.

وكان رضائي قد أشار في تصريحات سابقة إلى محاولة فاشلة من قبل بعض المندسين لسرقة وثائق سرية من البلاد، وهو الأمر الذي استغله بعضهم في الأجواء الافتراضية الذين أذاعوا بأن ما أشار له رضائي يؤكد تصريحات نتنياهو الأخيرة بالحصول على وثائق سرية إيرانية.

ويعتزم رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، التوجه خلال الأيام القريبة المقبلة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف تقديم أدلة ومعلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تخفي معلومات بشأن برنامجها النووي بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

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