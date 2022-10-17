إيران تنفي تزويد روسيا بطائرات مسيرة: أنباء لها أطماع سياسية

شفق نيوز/ نفت إيران، الاثنين، تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية".

وأضاف كنعاني: "لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".

وتعرضت مستودعات لتخزين زيت دوار الشمس في أحد موانئ ميكولايف الأوكرانية، اليوم الاثنين، لقصف من مسيّرة روسية، حسبما أفاد أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية المدينة.

وأوضح سينكيفيتش: "في ميكولايف، أصابت ثلاث طائرات مسيرة جزءا من أحد مرافق البنية التحتية الصناعية، مما أدى لإضرام النيران بخزانات تحتوي على زيت دوار الشمس".

ووقع الهجوم قبل ساعات من انفجارات في العاصمة كييف بطائرات مسيرة قالت تقارير إنها إيرانية الصنع، وتستخدمها روسيا بشكل متزايد للهجوم في عمق الأراضي الأوكرانية.