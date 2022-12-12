إيران تنفذ ثاني حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

شفق نيوز/ أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، بتنفيذ السلطات ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وقال الموقع، إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.

والخميس (8 كانون الأول الحالي)، أعدمت السلطات الإيرانية، رجلا أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج، وفق وسائل إعلام رسمية، في أول حالة إعدام مرتبطة بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، حينها، إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان (بطهران) في 25 سبتمبر وطعن عنصرا من الباسيج في كتفه الأيسر، أُعدم صباح الخميس" في العاصمة الإيرانية.

وتهز إيران احتجاجات عنيفة منذ منتصف سبتمبر أشعلتها وفاة الشابة المنحدرة من أصول كوردية، مهسا أميني، 22 عاما، بعد 3 أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بسبب قواعد اللباس الإسلامي الصارم في البلاد.

وفي إطار محاولتها للسيطرة عليها، وصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" تثيرها الولايات المتحدة وحلفاء لها بينها بريطانيا وإسرائيل.

وفي 29 نوفمبر/ شباط، أعلنت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج أن 448 شخصا على الأقل "قتلوا بأيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء البلاد". كما تم توقيف الآلاف، بينهم شخصيات بارزة من ممثلين ولاعبي كرة قدم.