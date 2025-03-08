إيران تندد بشدة بقتل "الأبرياء" في سوريا

شفق نيوز/ نددت وزارة الخارجية الايرانية، يوم السبت، بالانتهاكات وأعمال العنف التي رافقت المعارك بين القوات الأمنية السورية، ومجاميع مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد واسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إن ايران "تراقب عن كثب التطورات الداخلية في سوريا وتتابع بقلق كبير الأخبار والتقارير المنشورة عن العنف وانعدام الأمن في مختلف مناطق البلاد".

وأكد بقائي موقف بلاده بشأن "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وخلق الظروف اللازمة للتعايش السلمي بين جميع القوميات وشرائح المجتمع السوري، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي سوريا، وخاصة ضد اعتداءات وتهديدات اسرائيل".

وتابع القول، إن "ايران إذ تذكّر بمسؤوليات الحكومة المؤقتة في ضمان أمن جميع المواطنين السوريين، وتعارض بشدة انعدام الأمن والعنف والقتل وإيذاء الشعب السوري الأبرياء من كل فئة وقبيلة، وتعتبر ذلك عاملاً مساعداً لانتشار عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة الفتنة من قبل أطراف ثالثة، وخاصة اسرائيل".