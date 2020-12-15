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إيران تندد "بشدة" بفرض امريكا عقوبات على تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-15T07:24:00+0000
إيران تندد "بشدة" بفرض امريكا عقوبات على تركيا

ندد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء بفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على تركيا.

وقال ظريف، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، انه "مرة أخرى إدمان الولايات المتحدة على العقوبات وازدراء القانون الدولي".

وادن الوزير "بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها".

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في وقت سابق، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

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