إيران تلمح لتورط إسرائيل بهجوم قرب الحدود مع باكستان خلّف 10 قتلى

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الإثنين، إن هناك "الكثير من الدلالات والأدلة" تظهر أن المهاجمين الذين قتلوا 10 من أفراد قوات الأمن الإيرانية قرب الحدود مع باكستان في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على صلة بإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وكانت السلطات الإيرانية قد ذكرت، السبت، أن هجوما على قافلة للشرطة في إقليم سيستان وبلوشيستان المضطرب بجنوب البلاد، أسفر عن مقتل 10 أفراد من قوات الشرطة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن السلطات وصفت الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وأضافت أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن جماعة "جيش العدل" المتطرفة، تنشط في الإقليم، من بين مناطق أخرى، وكثفت مؤخرا هجماتها في المنطقة، وهي من بين المناطق الأفقر في البلاد.