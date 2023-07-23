إيران تلغي مهرجاناً سينمائياً بسبب "ممثلة من دون حجاب"

شفق نيوز/ ألغت السلطات الإيرانية مهرجاناً سينمائياً كان من المقرر عقده في أيلول/سبتمبر، بعد أن تضمّنت ملصقات المهرجان صورة لممثلة لا تضع الحجاب الذي يُعدّ إلزامياً في إيران، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة "إرنا" أنّ وزير الثقافة أصدر أمراً بوقف مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة، بعدما استُخدمت فيه ملصقه للممثلة الإيرانية سوزان تسليمي من فيلم "موت زدرد" الذي عرِض عام 1982.

واعتبارا من عام 1983، بات القانون يلزم الإيرانيات والأجنبيات بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

وفي 19 تموز/يوليو، حُكم على الممثلة الإيرانية أفسانه بايكَان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها من دون حجاب في مناسبة سينمائية.

وشهدت إيران حركة احتجاجية واسعة اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

لكن إيران أعلنت في تموز/يوليو استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.