إيران تلغي جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق

شفق نيوز / قررت منظمة الطيران المدني الإيرانية، يوم الخميس، إلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية، بما فيها رحلات نقل زوار الأربعين، وذلك لعدم التزام الأخيرة بقانون إصدار التأشيرات للمسافرين، بحسبها.

وذكرت المنظمة في بيان لها، أن "هذا القرار جاء بعد إخطار الشركة العراقية لمرات عديدة بضرورة عدم بيع التذاكر للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول إلى العراق".

وأضاف البيان، أن منظمة الطيران المدني الإيرانية تعلن بهذا القرار أن "الرحلات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية (من وإلى إيران) كافة، واعتبارا من يوم 17 أيلول، أصبحت ملغاة".

والزمت المنظمة الإيرانية في بيانها، شركة الخطوط الجوية العراقية بـ"إعادة قيمة التذاكر المباعة وغيرها من الرسوم ذات الصلة الى اصحابها، على وجه العجالة".