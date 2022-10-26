إيران تكشف هوية منفذ هجوم شيراز

شفق نيوز/ كشفت السلطات الإيرانية مساء الأربعاء، عن هوية منفذ هجوم مرقد شيراز، وخلف نحو 40 قتيلاً وجريحاً.

وأفادت السلطات المحلية في محافظة شيراز، أن "منفذ الهجوم بحريني الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاماً".

وتبنى تنظيم داعش، في وقت سابق من اليوم، التفجير الذي استهدف مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، وأوقع 13 قتيلًا بالإضافة إلى 21 جريحًا.

وأعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من المراقد الدينية وذلك عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر إخبارية في إيران، أن عدد جرحى الهجوم الدموي بلغ 40، فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن هناك إمكانية لزيادة عدد ضحايا هذا الهجوم.