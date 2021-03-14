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إيران تكشف عن دور لقاسم سليماني بـ"تهريب النفط"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-14T17:35:19+0000
إيران تكشف عن دور لقاسم سليماني بـ"تهريب النفط"

شفق نيوز/ كشف نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، يوم الأحد، عن استعانة بلاده بالجنرال السابق في قوات الحرس الثوري، قاسم سليماني، بعمليات تهريب النفط، وذلك في ظل فرض حظر دولي على تصدير النفط الإيراني.

وذكر جهانغيري، في تصريحات صحفية، أن "بلاده لم تتمكن من بيع حتى ولو برميل نفط واحد في وقت من أوقات الحظر، لكن سليماني الوحيد الذي استطاع مساعدة إيران على تصدير نفطها".

وأوضح أن "سليماني أعلن في أحد الاجتماعات عن قدرته على بيع وتصدير النفط، لحين إيجاد وزارة النفط أساليب وطرق جديدة في إطار تصدير وبيع الشحنات النفطية".

ولفت جهانغيري، إلى أن "بلاده بعد ذلك تمكنت من تشكيل لجنة خاصة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، لمواجهة العقوبات المفروضة، حيث حصلت وزارة النفط على تصريح لبيع 8 ملايين برميل نفط، عن طريق الالتفاف على العقوبات".

ولم يوضح المسؤول الإيراني، في تصريحاته التوقيت الذي استعانت فيه طهران بسليماني في عمليات تهريب وبيع النفط، أو حجم الشحنات النفطية المباعة.

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