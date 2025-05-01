إيران تكشف سبب تأجيل جولة المفاوضات الجديدة مع واشنطن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، أن سبب تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا، يعود إلى اقتراح قدمته سلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن التأجيل جاء بناءً على اقتراح من وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، في إطار ما وصفته طهران بـ"التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية".

وأوضح بقائي، في مؤتمر صحفي، أن تحديد موعد جديد للجولة المؤجلة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تواصل لعب دور فاعل في تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن.

وجدد بقائي تأكيد موقف بلاده الداعم للمسار الدبلوماسي كخيار استراتيجي لحماية المصالح الوطنية المشروعة ورفع العقوبات الاقتصادية، التي قال إنها "تستهدف حياة وحقوق كل مواطن إيراني".

وأكد أن الوفد الإيراني يتعاطى مع هذه المحادثات بـ"حسن نية، واستناداً إلى مبادئ القانون الدولي"، مشدداً على التزام طهران باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية فقط.

وأضاف أن إيران تسعى إلى "اتفاق عادل ومستدام"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل السير على هذا المسار بثبات وقوة، دون التفريط في حقوقها الأساسية".

وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع، الخميس، أن الولايات المتحدة لم تؤكد مشاركتها في الجولة المقبلة.

وأضاف المصدر لرويترز أن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات لم يتحددا بعد، لكن من المتوقع عقدهما قريباً.

وكانت سلطنة عمان قالت إن الجولة القادمة من المحادثات النووية الإيرانية سيعاد تحديد موعدها لأسباب لوجستية.