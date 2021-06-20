إيران تكشف سبب الإغلاق الطارئ لمحطة بوشهر النووية

شفق نيوز / كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأحد، عن سبب الإغلاق الطارئ لمحطة بوشهر للطاقة جنوبي البلاد.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن "إغلاق المحطة جاء بعد حدوث خلل فني في محطة بوشهر للطاقة وبعد إخطار مسبق لوزارة الطاقة"، مؤكدة أن "الإغلاق مؤقت وتم فصلها عن شبكة الكهرباء الوطنية".

وأضافت أن "بعد إصلاح الخلل الفني وخلال الأيام القليلة القادمة، سيتم إعادة وصل هذه المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية وتعود لإنتاج الطاقة الكهربائية كما كانت في السابق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الإيرانية، غلام علي رخشانيمهر، عن إغلاق طارئ لمحطة نووية منذ أمس.

وقال رخشانيمهر في حوار تلفزيوني، إن إغلاق محطة بوشهر النووية بدأ يوم أمس السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن الممكن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في آذار 2021، أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.