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إيران تكشف حقيقة تهديد روحاني لترامب بـ"الاغتيال والموت"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-01T18:20:55+0000
إيران تكشف حقيقة تهديد روحاني لترامب بـ"الاغتيال والموت"

شفق نيوز/ نفت إيران، يوم الجمعة، ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس حسن روحاني، توعد نظيره الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاغتيال والموت، لتورطه في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة على تويتر ونقلتها وكالة "إيرنا"، ردًا على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية، إن "اغتيال زعماء أجانب علامة مميزة للعلامة التجارية الأمريكية الإسرائيلية وليس الإيرانية".

وطالب خطيب زادة صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية بأن تكون "أكثر نضجًا من نشر أخبار كاذبة معادية لإيران"، مضيفًا أن "جمهور هذه الصحيفة يستحق محتوى أفضل".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، عن روحاني قوله خلال اجتماع لحكومته إن "الرئيس ترامب سيموت قريبًا، متوعدًا بالثأر الدموي لمقتل قاسم سليماني"، مضيفًا أن "أحد آثار هذا العمل الغبي والمخزي، هو أن ترامب انتهى".

ونقل الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية باللغة الإنجليزية عن روحاني قوله: "في غضون أيام قليلة، ستنتهي حياة هذا المجرم وسيذهب إلى مزبلة التاريخ".

وأحيت إيران، اليوم، الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي تم قتله بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الاحتفال الذي أقيم، الجمعة، في جامعة طهران، هدد قائد فيلق القدس خليفة سليماني، الجنرال إسماعيل قاآني، بالانتقام لدماء سليماني.

وقال الجنرال قاآني: "اغتيال سليماني فتح الباب أمام أبناء الأمة للانتقام الذي قد يتم على أيدي أشخاص من داخل الولايات المتحدة الأمريكية".

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، في كلمته أمام المشاركين بالمناسبة إن "من أمر ونفذ اغتيال قاسم سليماني لن ينعم بالأمن أبدًا أينما كان".

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