إيران تكشف إحباط مخطط لصدام حسين لإحتلال البلاد خلال أسبوع واحد

قال مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون البرلمانية محمد حسيني، إن "أبناء الشعب الايراني في مرحلة الدفاع المقدس"، أفشلوا مخطط رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، مضيفا أن الأخير "كان يتصور انه سيحتل ايران في أسبوع واحد".

وذكر حسيني أمام جمع من أساتذة جامعة تربية المعلمين ومنتسبي وطلبة هذه الجامعة، خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر، أن "صدام احتل هذه المدينة واتخذ كل الاجراءات اللازمة وتصور أنها قلعة لا يمكن فتحها، الا ان ابطال الاسلام حولوا هذا الحلم الى يأس بفضل تضحياتهم حيث قلبوا كل الحسابات المادية".

وأردف بالقول ان "مدينة خرمشهر التي احتلها ازلام صدام بعد مقاومة أهاليها لمدة 35 يوما وحتى آخر رصاصة وآخر رمق، وبالتالي تم تحريرها في عمليات بيت المقدس عام 1982 حيث أدخل المقاتلون البسلاء الفرح على قلوب ابناء الشعب الايراني بهذا النصر التاريخي".