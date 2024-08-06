إيران تكذّب خبراً أمريكياً أفاد بحملة اعتقالات بعد اغتيال هنية

شفق نيوز/ أعلن القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، أن البلاد لم تنفذ حتى الآن أي اعتقال في إطار التحقيقات باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، في عملية نُسبت إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت الماضي، أن إيران اعتقلت أكثر من 20 شخصا، من بينهم ضباط كبار في الاستخبارات، على خلفية مقتل هنية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير، إن "التحقيقات اللازمة بدأت، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها".

وأكد أنه "حتى الآن لم يتم أي اعتقال في هذه القضية"، مشيرا إلى أن التحقيقات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين.

وعن خبر الصحيفة الامريكية، نفى جهانجير هذه الأنباء ووصفها بأنها "شائعات"، و"أخبار كاذبة".

وقال: "من المؤكد أن اغتيال هنية سيعقبه رد شجاع"، من طهران.

وقُتل هنية في 31 يوليو/ تموز بواسطة مقذوف قصير المدى أطلق على مقر إقامته في شمال طهران، بحسب الحرس الثوري الإيراني.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل وتوعدتا بالرد، ولم تعلق إسرائيل على الاغتيال.

وتصاعدت حدة التوتر المرتفع بالفعل في الشرق الأوسط على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، بعد اغتيال هنية ومقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر قبله بساعات، في ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

ووعد حزب الله بالرد على الغارة التي قتلت شكر في مبنى يقع وسط حي مكتظ بالسكان، وأدت كذلك إلى مقتل 5 مدنيين.

ويخوض المجتمع الدولي سباقا مع الزمن لتجنب التصعيد العسكري بين طهران التي تدعم حماس وحزب الله من ناحية، وإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، من ناحية أخرى.

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إسرائيل "ستنال الرد على جرائمها وغطرستها"، لكنه أكد أن طهران "لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى توسيع نطاق الحرب والأزمة في المنطقة".