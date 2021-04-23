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إيران تكذب مسؤولا بالحرس الثوري إدعى تزويد أحد الفصائل بالسلاح

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-23T12:35:02+0000
إيران تكذب مسؤولا بالحرس الثوري إدعى تزويد أحد الفصائل بالسلاح

شفق نيوز / كذّبت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، تصريحات أدلى بها قائد في الحرس الثوري الإيراني، بشأن المساعدات العسكرية الإيرانية لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وفي وقت سابق، زعم المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" رستم قاسمي، وجود أنشطة لمستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن، دعما لحرب "أنصار الله" في الحرب مع السعودية.

ووصفت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، تصريحات رستم قاسمي بأنها "تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن".

ولفتت إلى أن "دعم إيران لليمن هو دعم سياسي، وأن طهران تدعم المسار السلمي للأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة".

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