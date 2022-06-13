إيران تقدم "وصية لأصدقائها في العراق" وتؤكد: ردنا على إسرائيل لن يكون في دولة ثالثة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، عن تقديم "وصية لأصدقائها في العراق" بشأن استخدام الحدود لاستهداف أمن إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "استهداف مقر للموساد في أربيل كان عملية جراحية صغيرة وأصابت الهدف"، موضحا أن "ردنا على أفعال إسرائيل سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة".

وتابع زاده، "نوصي أصدقاءنا في العراق بعدم السماح باستغلال حدودهم لاستهداف أمن إيران".

وفي سياق آخر، اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "إسرائيل تستغل الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معرباً عن "أسفه أن تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل باستغلال القوانين الدولية".

واوضح ان "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر ضد طهران كان قرارا سياسيا"، مبيناً ان "الخطوات التي قمنا بها ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة لا تنتهك اتفاق الضمانات الشاملة".